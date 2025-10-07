安めぐみ、娘2人の写真公開「抱っこしてて可愛い」「微笑ましい」
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの安めぐみが7日、自身のInstagramを更新。娘2人とハロウィンの写真スポットで撮影した親子ショットを公開した。
【写真】安めぐみ「口元そっくり」と話題の長女＆次女
安は「最近の色々。可愛いハロウィンの写真スポットがあったのでパチリ」とコメントし、ハロウィンの装飾が施された写真スポットで娘2人と並んだ温かなショットを披露。カボチャや秋の装飾で彩られた華やかな空間での一枚となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「微笑ましい」「幸せそう」「素敵」「良い思い出」「抱っこしてて可愛い」などのコメントが寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
