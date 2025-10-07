５日の日本テレビ「おしゃれクリップ」は、ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩを特集した。

ＡＴＳＵＳＨＩの父は今年１月２４日に死去。亡くなる８年ほど前から「不仲だった」と明かし「それがインドに行ったことがきっかけで８年ぶりに会うことができて、最後、看取ることができたので、それはかなり大きな出来事でした」と語った。

ＡＴＳＵＳＨＩは１月に父の死去を発表した際、ＳＮＳで「昨年の初め頃、ステージ４のガンを宣告され、そんな時にインドの瞑想に出逢い、自分の内側と向き合う中で、親父との関係について考えました」とつづっている。

番組では不仲になった理由について「“芸能界あるある”なのかもしれないんですけど、ＡＴＳＵＳＨＩパパになっちゃったんですよね。やってほしくないことをするんですよ」と説明。父がサインを代筆したり、自身を隠し撮りするなどしたことを明かした。

続けて「人に相談すると『息子がかわいいんじゃない？』って言われるんですけど、息子からすると『いい加減にしてくれる？』って。８年くらい前に結構大きな親子喧嘩があって、もう諦めると、僕は。正直、僕はお葬式も行かないと妹と母親には伝えていたんですよ」と吐露した。

だが、インドでの経験を経て、人生観が変化。父と再び会うことを決め「自分が怒っていた父親がもうそこにいなかったんですよね。がんもあってやせ細っていたりとか、白髪が増えておじいちゃんになっていて、怒りをぶつけていた父親はもうそこにいないんですよね」と最期に家族の時間を持つことができたという。

病床の父が母親に「感謝、感謝」と言いながら泣いていた光景を振り返り「最高に憎たらしいけど、最大の愛をくれた人でしたね」と涙を流していた。