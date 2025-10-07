“AI疑惑”で話題・藤咲凪、紐キャミで胸元全開「綺麗すぎる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの藤咲凪が10月7日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
藤咲は黒のハートマークを添えて投稿。黒の紐キャミソールを着用し、レストランのテーブル席に座った姿を披露した。細い紐のデザインで肩と鎖骨のラインを美しく見せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「天使」「可愛い」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。（modelpress編集部）
◆藤咲凪、紐キャミで胸元全開
◆藤咲凪の紐キャミ姿に反響
◆藤咲凪、“AI画像疑惑”＆2児のシングルマザー公表で話題
