ガウル（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が6日に更新された。ガウル（GAEUL）の幼少期ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【写真】IVEガウル、上目遣いが可愛い幼少時代

◆ガウル、幼少期ショット披露


ガウルは韓国語で「ダイヴ（IVEのファンネーム）、素敵なチュソクを過ごして」と韓国のお盆に当たる長期休暇であるチュソク（秋夕）について触れ、自身の幼少期ショットを披露。ピンクのガーリーなトップスを着用し、上目遣いをするガウルの幼い姿などが収められている。

◆ガウルの投稿に反響


この投稿を受け、ファンからは「天使」「もう出来上がってる」「レベチの可愛さ」「面影ある」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】