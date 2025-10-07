IVEガウル、幼少期ショットに反響続々「もう出来上がってる」「レベチの可愛さ」
【モデルプレス＝2025/10/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が6日に更新された。ガウル（GAEUL）の幼少期ショットが公開され、反響を呼んでいる。
◆ガウル、幼少期ショット披露
ガウルは韓国語で「ダイヴ（IVEのファンネーム）、素敵なチュソクを過ごして」と韓国のお盆に当たる長期休暇であるチュソク（秋夕）について触れ、自身の幼少期ショットを披露。ピンクのガーリーなトップスを着用し、上目遣いをするガウルの幼い姿などが収められている。
◆ガウルの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「天使」「もう出来上がってる」「レベチの可愛さ」「面影ある」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
