元NGT48本間日陽、美脚とデコルテ輝くコーデ披露「まぶしいくらい素敵」「お姫様みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】元NGT48の本間日陽が6日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニスカート姿やドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元NGT48美女、ミニスカ＆ノースリーブで素肌披露
本間は「11月8日、9日と会えるイベントやるのでぜひ遊びに来てください」という告知コメントとともに、複数のコーディネートショットを公開。美しい脚とひきしまったお腹を見せた白ベースの冬コーデや、デコルテが際立つゴージャスなドレス姿のショットなどが投稿されている。
この投稿には「可愛いと綺麗の両方」「まぶしいくらい素敵」「お姫様みたい」「何着ても似合う」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本間日陽、美スタイル際立つコーデ披露
◆本間日陽の投稿に反響
