潮田玲子、イケメン夫との2ショット公開 結婚13周年を祝福「旦那さんカッコいい」反響続々
【モデルプレス＝2025/10/07】元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子が10月7日、自身のInstagramを更新。夫である元サッカー選手の増嶋竜也氏との2ショットを公開した。
【写真】潮田玲子「旦那さんかっこいい」と話題の夫婦ショット
潮田は「時差投稿になってしまいますが先日誕生日と13周年の結婚記念日を迎えました。当日は久しぶりに夫とdinnerに出かけて美味しいものを頂いてきました」とコメントし、レストランで夫と並んだ笑顔の2ショットを披露した。投稿では「出会った頃はお互い20代だったのに、老けたねーなんて笑いながら子供のこと、仕事のことこれからのことなどたまにはゆっくり話すのは本当にいい時間でした」と夫婦で過ごした時間を振り返り、「愛と感謝で14年目もよろしくお願いしますと夫に伝えて我が家のバースデーweekは終わりました」と感謝の気持ちを明かしている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵」「仲良し」「旦那さんカッコいい」「微笑ましい」「おめでとう」「お似合い」などのコメントが寄せられている。
潮田は2012年に増嶋氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆潮田玲子、結婚13周年&誕生日祝いの夫との2ショット披露
