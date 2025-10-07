人気モデル・ぴょな、紐ビキニで美ボディ全開「タトゥーかっこいい」「神スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのぴょな（PyunA.）が6日、自身のInstagramを更新。同日発売の「ヤングマガジン」（講談社）撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ぴょな、大胆紐ビキニ姿
ぴょなは「ヤンマガゲットしてくれたかなー？オフショ載せておきます まだの方は是非チェックしてね」と呼びかけた。黄緑の紐ビキニトップスで、美しいボディを大胆に見せている。
この投稿に、ファンからは「タトゥーかっこいい」「神スタイル」「完璧」「セクシー」「美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
