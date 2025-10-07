【Ray♥Campusエディターズ】【インドネシア帰国編】ハプニング多発で全力疾走！？

インドネシア留学も終わり、いざ帰国。しかし、帰国するにも「大」苦労しました。その原因を今回の記事で語っていこうと思います。

荷物のパッキングも済ませ、帰りの電車と飛行機のチケットも取り、準備満タン。

実は、この時、インドネシア国内でデモが起こっていたため友達が駅まで車で送ってくれるとのこと。

その申し出にすごく感謝しながらも、この友達は待ち合わせに毎回30分以上は遅れて来るので、電車の時間の1時間半前に待ち合わせ時間を設定しました。

空港までの電車のチケットは事前予約しており、時間も指定されているので絶対に遅れてはいけません！

しかし、友達から「今、父親が車使ってるから少し遅れる。でも電車の時間には間に合うから安心して！」とメッセージが来ました。

いや、安心できるか！！

不安になりながらもしばらく待っていると

「車壊れた。ごめん、迎えにいけない」と友達から返信が。

怒りと焦りを感じながら、ふと時計を見ると、電車の時間まで残り55分。

バスで行っても1時間。タクシーで行っても渋滞があるので信じられない。

では、駅まで何kmか。

「4.4km」

「あれ？走ったほうが早いなぁ。無料だし」ということで、

5.6kgのリュックサックを担ぎ、15.9kgのキャリーケースを引いてすぐにダッシュ！

残り53分。ひたすら走るが、リュックとキャリーケースはもちろん、道路もガタガタのせいで腰も肩も脚も痛い。

それでも、電車代を無駄にしたくないという一心で走りました。

途中、デモの影響か、軍人が乗った迷彩柄の巨大な車と並走しました。

今思えば、本当に危ないのと、大きな荷物を持ちながら全力疾走している自分は変人ですね。

さらに、被っていた帽子もたまたま迷彩柄だったので、今振り返って、肝が冷えてます。

それでも、駅まで休まず走り続けること50分。

ついに着きました！ダッシュで改札をくぐり、電車内の席に座れました。

この時の私の写真がこれです。

Tシャツびしょびしょ、顔真っ赤。

とはいえ、無事に電車に間に合い、空港に着けました。

2時間半のフライトを経て、クアラルンプール国際空港に40分遅れて着陸。

次の試練は3時間のトランジット。すでに40分遅れているので、残り、2時間20分。

しかし、ここで衝撃的な事実を知りました。

「手荷物預けは搭乗時間の1時間前まで」

ってことは残り「1時間20分」しかない。

入国検査や荷物の受け取りなどしていたら、残り1時間切っていました。

さらに、T2からT1までバスで20分はかかる。なんと、本来10分間隔でくるバスが24分遅れて来たのです。

もう、間に合わないと諦めました。すごくドン底な気持ちでした。

バスに揺られながら、全力疾走した疲れもあり、無表情・虚無感。

T1に着き、時計を見ると残り、4分。

「最後のチャンス。手荷物ゲートまで3階だが走るぞ！」と決意し、リュックは背中に、キャリーケースは手で担ぎ、3階まで全力ダッシュ！

間に合うのかなんて考えず、ひたすらダッシュした結果、無人手荷物ゲートに1分前に到着。

しかし、システムがエラーし、何もできず、なんとタイムオーバー。途中で何度も助けてくれとスタッフに言うも、素通り。

それに怒った私は最後の力を振り絞り、有人カウンターで「手荷物預けさせてくれ！」と懇願しました。すごく迷惑そうにされるも、奇跡的にゲートが完全に閉まる前だったのでタイム的はオーバーではあるものの、預けられました。

それで終わりではないですよ！

そのスタッフに「早く、離陸ゲートまで行け！ダッシュ！」と激を飛ばされ、またもやダッシュ。「50m7秒台の私ならいける！」とまた変な自信を持ちながら全力疾走し、間に合いました。

また乾いたTシャツがびしょびしょに。

なんとか日本行きの飛行機に乗れ、機内では爆睡しました。