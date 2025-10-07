【トミカプレミアムRacing au TOM'S GR Supra】 【トミカプレミアムRacing ZENT CERUMO GR Supra】 11月15日 発売予定 価格：各1,980円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムRacing au TOM'S GR Supra」と「トミカプレミアムRacing ZENT CERUMO GR Supra」を11月15日に発売する。価格は各1,980円。

本商品は世界の様々なレースカテゴリーで活躍するレーシングカーを再現した「トミカプレミアムRacing」の新商品。

「トミカプレミアムRacing au TOM'S GR Supra」はTGR TEAM au TOM'Sのマシン「au TOM'S GR Supra」を立体化したもの。白にオレンジのラインが入ったカラーリングに「au」をはじめとしたスポンサーロゴも細かくプリントされている。

「トミカプレミアムRacing ZENT CERUMO GR Supra」はスーパーGTで活躍するTGR TEAM ZENT CERUMOのマシン「ZENT CERUMO GR Supra」を立体化したもの。メタリックレッドにシルバー、ホワイトの差し色が再現され、各所の細かなロゴも再現されている。

