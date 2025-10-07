コメ作りと太陽光発電を同じ場所で行う「ソーラーシェアリング」が実施されている酒田市内の水田で3日、稲刈りが行われました。



酒田市石橋のおよそ77アールの水田では、4年前から太陽光発電とコメ作りが同時に行われています。ことし5月に山形住みます芸人の本坊元児さんらを招いて田植えを行った「はえぬき」も刈り取りの時期を迎えました。ソーラーパネルの下では栽培を委託された農家がコンバインを使って刈り取りを進めました。





委託された農家 堀弥志男さん「特に今年はイネの倒伏が若干あるがそんなになくて助かったのかな逆にパネルがあって涼しかったのかなとイネ自体が」ソーラーパネルに覆われるの水田の面積は77アールのうち14.5アールほどでパネルとパネルの間にはコメ栽培には十分な間隔が保たれています。少しずつ日影が出来る分収量は減りますが過去4年間のデータではコメの収量はおよそ1割から2割の減少に留まっています。作柄の良いことしはパネルの無い通常栽培の平年並みの収量が期待できそうだということです。パネルの柱と柱の間は機械で刈ることが出来ないため4日に水田を所有する、酒田市の農業機械メーカーの社員やその家族などが参加し鎌を使って刈り取りました。メカニック佐藤優社長「やはり電気の売り先が一つの課題になってくるこういった部分が解決できるようであれば今後の農業にも脱炭素にも有効な手段だと思いますので普及を進めていきたい」収穫したコメの一部は地域の児童養護施設や子ども食堂のほか、大相撲の八角部屋などに贈る予定だということです。