あまりにも完璧な最期…人気ブロガーが最愛の姉を看取って決めた「家族にわがままを言おう」

18年以上もの間、人気ブロガーとして活躍するカータンさん。その魅力の一つには、どんな不満があろうとアクシデントがあろうと、持ち前のユーモアな視点で日常を送り、それを発信しているからだろう。例えば、結婚30年以上連れ添っている夫は、30年前は完全に「家事育児ゼロ」の夫だったエピソードがコミックエッセイ『ビバ女の古（こ）』に綴られている。

それはカータンさんが出産もあって仕事を辞めたころのこと。当時、彼女の夫は家事にも育児にも無関心で、平日はもちろん、週末になれば趣味や飲み会へと当然のように外出していた。カータンさんは悔しい思いを抱いていたものの、喧嘩に発展することを避け、その不満を心のマンホールに閉じ込めた。

しかし、それではいつまでたっても変わらないと気づいたカータンさんは、その蓋を明けた。夫に少しずつ伝えることで、彼の意識も変化した。今では食事も作り、近所のスーパーの日用品や食材の底値のデータが頭にインプットされているほど家事を担うようになったというのだ。書籍でも楽しげな夫との日々が描かれている。

しかし、そんなカータンさんに最愛の姉の死という悲しみが襲った。

カータン

人気主婦ブロガー。2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設。コミカルなイラストで日常をユーモアたっぷりに描き主婦層を中心に人気が大爆発。「Japan Blog Award 2008」総合グランプリ受賞、「livedoorブログ OF THE YEAR2015」最優秀グランプリ受賞。以降殿堂入り。月間アクセス数は800万超、ブロガーとして確固たる地位を確立。主な著書に親の介護に体当たりに挑んだ『健康以下、介護未満 親のトリセツ』、『お母さんは認知症、お父さんは老人ホーム介護ど真ん中！親のトリセツ』（ともにKADOKAWA）など。

家族にフライングぎみで終活宣言

国立研究開発法人国立がん研究センターが提供する「がん情報サービス」の統計によると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男性が63.3%、女性が50.8%。日本人の2人に1人はなんらかのがんに罹っている（2021年データに基づく）。しかし医療の目覚ましい発展により、種類や発見時の状態などによっては日常生活を取り戻すことができる。日本人ががんで死亡する確率は男性が24.7%（4人に1人）、そして女性は17.2%（6人に1人）。寛解し、日々を元気に過ごしている人は多いのだ（2023年のデータに基づく）。

カータンさんの姉は、親の世話を一手に引き受けてくれる頼れる存在だった。乳がんが判明した時でさえ気丈で、「治療に専念するから、その間だけ親のこと頼んだよ。なんで泣くの？ 私は死なないよ」と告げ、実際に回復し、再び介護を担うほどだった。

それから1年、2年、3年と検査を無事にクリア。本人もカータンさんも安堵していた4年目に、別の部位にがんが判明。医師から余命を宣告された。

闘病中も姉は一度も弱音を吐かなかった。

「どこか行きたいところは？」

「食べたいものは？」

カータンさんが尋ねても姉は“治ってからおいしいものを食べたい”と答えるだけ。その場でしてほしいことも、痛みや辛さ、不安に対して泣き言もわがままも言わぬまま、57歳で旅立ってしまった。

面倒見がよく、優しい姉の完璧すぎる最期。

「本当は弱音も聞いてあげたかったのに、何も言ってもらえなかった」

最期くらい姉の弱音を聞いてあげたかったし、何かしてあげたかったのに…。何もできなかったことを辛く感じたカータンさんは決意する。

自分は家族に弱音もわがままも伝えて旅立とう、と。愛されながらも少し嫌われて去りたい。それが、姉を見送った経験から導き出した、自分なりの最期の迎え方なのだ。

少し嫌われてあの世に行きたい

幼いころ、しっかり者の姉がいれば、どこに行くのも安心だったカータンさん。大人になってもその関係はずっと続くと思っていたのに、姉は病に臥し帰らぬ人となった。治療に弱音も吐かず完璧な最期で旅立った姉との別れには、残された側に悲しみだけでなく、辛さも残ったという。“最期くらい、弱音を吐いてよ”と。

だから彼女は決意した。家族に“わがままを言おう、弱音を吐こう”と。何気ない日常もユーモアがあれば楽しいとブログを通して発信し続けるカータンさん。少し嫌われて旅立てば、悲しみを自分が持っていくことができるのでは、そしたらきっと家族は、笑って過ごせる日々をすぐに取り戻せるだろうと考えたのかもしれない。

