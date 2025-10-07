米沢市の上杉神社近くの住宅地で6日、目撃されたクマについて、2頭のうち、子グマとみられていた1頭は、「黒い岩」だったことがわかりました。



6日午前、米沢市丸の内1丁目にある空き家の敷地内のやぶで親子のクマ2頭が目撃されました。

このうち1頭について、近藤洋介市長は住宅地に出たクマに対し市町村長が猟銃の使用を許可する「緊急銃猟」の実施を判断しましたが、親とみられていたクマがわなにかかったため、発砲は行われませんでした。

残る1頭の捕獲に向け、地元猟友会や警察が7日早くから対応を進めました。





記者リポート「クマがいないことを確認するため地元猟友会のメンバーらが爆竹を鳴らし対応している」市などは、ドローンを使った熱感知などに反応したとして子グマとみられる影と判断していましたが、爆竹を使用しても反応はなく、クマがいないことを確認。クマとみられていた影は、「黒い岩」だったと判断し、午前8時40分すぎ警戒態勢を解除しました。近藤洋介米沢市長「ドローンの赤外線カメラで確認をしたところ子グマと思われる陰影が確認できたがおそらく石に光があたり熱があたり反応したのではないか」近所の人「孫がいるのでけさも学校に車で送ってきたところ。こんな街の中でクマ出るとは思ってもいなかったので、びっくりした」「家内は、1階のガラス戸の鍵を締めて安全を考えて対応していた。一件落着と耳にして安堵している」一方、米沢市によりますと、クマが出没した周辺ではカキの実が食べられるなどの被害が発生していて、わなにかかったクマは目撃される前から数日間、市街地にいた可能性があるといいます。近藤洋介米沢市長「街の中心部で活動していた形跡もあるということから再び山に返しても戻ってくる可能性が極めて高い。こういうことで処分することとする」米沢市内では、他の場所でもクマが目撃されていることから市は、夜間や早朝の外出を控えるよう呼びかけています。