川崎麻世、21歳年下妻が作った“レストランのような”料理の数々を紹介「妻が捌いて 俺が寿司を握りました」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が7日、自身のインスタグラムを更新。21歳年下の妻で料理研究家の川崎花音さんが作った“豪華”な料理の数々を公開した。
【写真一覧】川崎麻世が握った寿司＆妻が作った“レストランのような”料理
川崎は「釣った太刀魚と鯵を妻が捌いて俺が大好き過ぎる寿司を握ったり 妻がまるでレストランの様な食事を作ってくれました 太刀魚のキムチも歯応えがあって美味いです！命ある自然の恵みに感謝し美味しく頂きました」とつづり、動画で釣りの様子や妻が魚を捌く様子を投稿している。
自身のブログでも、釣りや食事の様子を公開しており「料理研究家だけあってどんな魚でも簡単に捌いて美味しく料理をしてくれる」と惚気も見せた。
共同作業で料理を楽しむ夫婦の姿に、ファンからは「素敵ですね」「ご夫婦で釣り、いいですね」「仲良く一緒に釣り最高やん 幸せだね」などのコメントが寄せられている。
