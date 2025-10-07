【ハイキュー!!】「ダノン オイコス」 コラボ特製デザインアイテムをGETしよう！
アニメ『ハイキュー!!』×「ダノン オイコス」のコラボキャンペーンが10月1日（水）から開催！ 日向たちと一緒にタンパク質をチャージして、コラボオリジナルグッズを手に入れよう。
☆特製デザインのパーカーやナップザックをチェック！（写真23点）＞＞＞
良質なタンパク質補給を応援する「ダノン オイコス」ブランドと、大人気バレーボールアニメ『ハイキュー!!』のコラボキャンペーンが開催中！
2025年10月1日（水）から12月31日（水）（プレゼントキャンペーンの応募期間は12月21日）までの期間で、限定オリジナルグッズが抽選で当たる2種類のプレゼントキャンペーンを実施するほか、作品のメインキャラクターである日向翔陽・影山飛雄の新録ボイスを収録したオリジナルWEB動画『おれのカラダにタンパク質、持ってこい！』篇が公開される。
集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から8年半にわたり連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を超える大人気バレーボール漫画『ハイキュー!!』。
テレビアニメシリーズは第4期まで展開。2024年2月には、全国大会での烏野高校と音駒高校の試合を描いた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破するメガヒットを記録し、大きな話題を呼んだ。作中では、バランスの良い食事が、スポーツにおける高いパフォーマンスを支える土台であることもたびたび強調されている。
一方で、「ダノン オイコス」は、体へ吸収される割合が高く、筋肉合成などにも有効利用される「高吸収タンパク質※1」をすべての製品に配合。「ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質」は、1カップあたり10g以上の高吸収タンパク質を配合した濃密な水切りヨーグルトで、脂肪ゼロ・低GI※2かつ1カップあたり100kcal以下を実現している。スポーツに挑むために欠かせない「栄養補給の大切さ」に触れつつ、仲間とともに挑戦し、成長する部員たちの姿を描く『ハイキュー!!』の世界観と、「ダノン オイコス」が打ち出す「カラダ動かす、ジブン追い越す。」というブランド理念が共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。
キャンペーン期間中、対象商品の購入レシートで応募すると、抽選で「ダノン オイコス」×「ハイキュー‼」特製デザインのアイテムを手に入れるチャンス！
日向や影山をデザインに落とし込んだパーカーやナップザックがラインナップされている。
また、ダノン オイコス公式Xをフォロー＆対象の投稿をリポストするだけで、抽選で総勢1800名以上に当たるビッグチャンス！
「ダノン オイコス」×「ハイキュー!!」特製デザインのステンレスボトル、トレーニングバッグ、さらに作品名にちなみWチャンスとして819名様に当たる特別デザインQUOカードPay819円分をご用意されている。
「ダノン オイコス」×『ハイキュー!!』特設WEBサイトでは今回のコラボレーションのために特別制作したオリジナルWEB動画を公開。
アニメ『ハイキュー!!』の名場面に、本キャンペーンのために特別収録したキャラクターボイスをお楽しみいただける。
バレーボールをはじめ日々スポーツに励むすべての人に、「ダノン オイコス」でおいしく手軽にタンパク質をチャージしてほしいというメッセージが込められている本動画、こちらもぜひお楽しみあれ。
※1：タンパク質の吸収・利用される割合を表す消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）の数値に基づく
※2：［出典］ ISO 26642:2010 Food products - Determination of the glycemic index （GI） and recommendation for food classificationより、GI値55以下のものを指す
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
