しまむら「テキ温インナー」で快適な秋冬を♡温度調節機能でどこでも心地よく

季節の変わり目、気温差で着るものに悩むことはありませんか？全国のファッションセンターしまむらから登場した「テキ温インナー」は、温度変化に合わせて生地が自動的に調整してくれる優秀アイテム。暑い日も寒い日も、心地よさが続く新発想のインナーです。抗菌防臭やストレッチ性など機能面も充実し、日常からお出かけまでどんなシーンでも快適に寄り添います。

温度に合わせて快適キープ！しまむらの最新インナー

「テキ温インナー」は、外気温の変化に応じて生地温度を調整する特殊ポリマーを繊維に練り込んだ“温度調節生地”を採用。

暑いときは生地の温度が上がりにくく、寒いときは下がりにくいため、いつでも快適な着心地を叶えます。

試験方法UGT（ユニチカガーメンテック法）によるテストでも、10℃から40℃、40℃から10℃の環境変化において従来品と比べて安定した温度維持を確認。

使用環境によって効果は異なりますが、体感の違いを実感できるはずです♡

抗菌防臭やストレッチなど、多機能で快適さアップ

テキ温インナーは、ただ“温度を調整する”だけではありません。抗菌防臭機能で繊維上の細菌の増殖を抑え、気になるニオイを防止。

さらに部屋干し臭の原因菌も抑制することで、お手入れも快適です。

また、高いストレッチ性で体の動きにやさしくフィット。軽やかで心地よい着用感が続くので、日常使いはもちろん、リラックスタイムにもぴったりです。

豊富なサイズ展開と手に取りやすい価格も魅力♪

ラインナップはキャミソール、タンクトップ、フレンチ袖、5分袖の4タイプ。

サイズはSから5Lまでと幅広く、どんな体型の方にもフィットするのが嬉しいポイント。価格はS～LLが979円（税込）、3L～5Lが1,089円（税込）とお手頃です。

デイリーに使える高機能インナーを、この秋冬の定番に取り入れてみては？

どこでもっと！シリーズで叶える“快適な毎日”

「着こなし・使い方いろいろ」をテーマに展開される「どこでもっと！」シリーズ。

今回の「テキ温インナー」は、その名の通りどんな場所でも“もっと快適”を叶える1枚です。温度調節・抗菌防臭・ストレッチと3拍子揃った実力派で、季節の変わり目も心地よく過ごせます。

特集ページでは詳しいラインナップもチェックできるので、ぜひお気に入りの1枚を見つけてみてください♡