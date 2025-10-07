県内ではクマによる人身被害だけでなく、車との衝突や畑や小屋の農作物を荒らす食害も連日のように相次いでいます。



人里に押し寄せるクマ。



対策をとらなければ、この先、その行動がエスカレートするおそれもあります。



現状を取材しました。

■平然と喰うクマ

川口大介記者

「田んぼをはさんで反対側クリの木があるんですが、そこに親子のクマが現れました」



県内で相次ぐクマの出没。





■このままでは自然動物園

大館市の中心部から8キロほど離れた山間の集落では、連日のようにクマが目撃されています。川口大介記者「さきほどから親グマが木の上に登って葉っぱや枝が大きく揺れています。時折ポキポキと枝の折れる音がこちらまで聞こえてきます」昼間から堂々とクマが姿を現すようになったことから住民の間には行動がさらにエスカレートするのではと不安が広がっています。住民「ここら辺（集落の中）もクリの木があるから夜になれば来るかなと思って」

親子のクマが撮影された地点から10キロほど離れた別の集落。



去年までこの地区の自治会長を勤めていた赤坂実さんは、自動で撮影できるセンサーカメラを設置して畑を荒らすクマを撮影しました。



赤坂さん

「空き家が増える。 畑は作らない。 住んでるところに山が近づいてくる。 こういう動物がはびこる」「もう自然動物園になるですよ」「 もう大変な事態になるという危機感というか、危惧を持っていまして。 ただ単にこの動物を防ぐっていうだけではなくて、村で生活するための範囲がだんだん狭くなってくるというのを感じています。 」



畑の作物だけでなく、小屋の中にも食べ物があることを学んでしまったクマ。



赤坂さんの小屋を荒らしたクマは、袋の中に入っていた農薬を誤って食べたとみられ近くの林の中で死んでいました。



赤坂さん

「もう何回でも来ます。（作物が） なくなるまで。」「根本的には熊は人が住んでるところには餌があるというのはもう学習した」「そういう点では、小屋の管理だとかね、そういうのはもうより一層厳重にしないと 」

■自然動物園化している鹿角市

目撃件数が多く、クマの生息密度が高いとされる鹿角市。



記者はいままでにない光景を目の当たりにしました。



川口大介記者

「集落近くのソバ畑です。親グマとみられる大きなクマが2頭、そして子グマとみられるのが4頭、あわせて6頭のクマがいまソバを食べています」



縄張りを持たないクマ。



エサが不足した年は食べ物が豊富な場所に集中することがあるといいます。



自治体の依頼を受けクマの駆除や追い払いをしているハンターは、今年の出没について強い危機感を抱いています。



川口大介記者

「（大量出没した）おととしに似ているんですか？」

鹿角連合猟友会・稲垣正人会長

「おととしよりも多い。そして親子が多いもん。何組も（親子グマが）いるものね」「ロケット花火で（追い払い）やっているんだけれども、これでプシューっていくけれども、慣れているやつはパンといっても知らんふりしているよ。一発やそこらじゃ逃げないよ」「道路の近くにいるやつはね単体だと襲ってこないけれども親子だと襲ってくる」「だから今年は本当に外出歩くときは朝晩は特にだけれども日中でも危ないから」

■集落に残るクマの痕跡

秋田市の郊外にある集落。



クマが出没した痕跡があちらこちらで確認することができます。



クマの研究者から県のクマ専門職員に転身した近藤麻実さん。



夜な夜なクマが現れるという民家の裏庭を調べるとクリの木に新しい痕跡が残っていました。



近藤さん

「新しい爪痕がありました」「こう付いてますね」「これもかな…一回様子見で上がっているんじゃないですかね、どこまで行ったかはわらないけど、そうするとまた来るかもしれない」



住民の目撃情報をもとに、集落のクリの木にセンサーカメラを仕掛けると体長1メートルを超える大きなクマが映っていました。



クマは下に落ちたクリを拾ったり鋭い爪をつかって器用に木に登ったりしていました。



さらにクマの息遣いやクリを食べる音も収録されていました。



近藤さん

「一回あそこで食えたな、鉄砲で撃たれなかったな、怖くなかったな、となれば、まあ当然また行きますよね」

川口大介記者

「それが、子グマの時に経験したやつが大きくなった- そいつが今度親に」

近藤さん

「人との距離の取り方が甘いというか、あまりこう緊張感のないクマっていうのが増えていくんだろうなと思うんですよね。 なので、そういうクマを増やさないために、こっちが気をつけないと。 当然駆除もしますけれども、全部取り切れるわけではないので」「やっぱりおととしに一回クマたちに成功体験を与えてしまっているので、より出てきやすい素地がもうできちゃってるんですよね。だからもう私たちは、おととしがまたやってくると思って、気をつけておかないといけないです」

■まずは人ができることから

約1キロ離れた別の集落では、クリの木の伐採が行われていました。



クリの木を伐採した住民

「（木に）登るのは2日に一回ぐらい。あと下に落ちたやつを拾って食べてるんだよね。だからやっぱり結果的には毎日」「いずれ一回来ると、毎年毎年野生動物だからエサがあるってことがわかるとやっぱり来る」



「高い学習能力」と「成功体験」が重なり合い、行動をエスカレートさせているクマ。



対策をとらなければ。



この先家の中に次々とクマが侵入する事態が起こりかねないと近藤さんは警鐘を鳴らします。



近藤さん

「ここに来るなよといったところで、クマには通じないので、日本語が。 なので、こちらが来なくさせるしかないんですよね 」「覚えれば当然何回も来てしまうので、特に今年は小屋に入ってくるっていうのが結構、例年にないぐらい発生してます。 それで小屋の中で何か食べるっていう、それも成功体験になるので、それを放置すると次の小屋、次の小屋、それで、エスカレートした先には人が中にいる、家の中っていう風になるので」「各市町村で捕獲も一生懸命やっていただいてますけれども、全てのクマを取り切れるわけではないので、やっぱりその出没、これだけ多い以上、やっぱり県民の皆さんも一人一人に気をつけていただかないといけない」

■被害に遭わないためのポイント・注意点

県自然保護課がまとめた過去5年間の人身被害の発生パターンでは、バッタリと遭遇したクマが防衛目的で人を襲うケースが8割を超えていて、このうちのほとんど、98％近くは効果的に音を鳴らしていれば事故が防げたと県は分析しています。



外を出歩く際は人の存在を知らせるために「音を鳴らす」という基本的な対策を続けてください。



そして今後の注意点です。



今年は小屋や倉庫にクマが入り込むケースが多く発生しています。



食べ物が中にあるという学習能力や成功体験によって行動が次第にエスカレートして人がいる家の中にまでクマが侵入することが考えられます。



実際、岩手県では今年7月自宅の居間で女性がクマに襲われ死亡していてこの集落ではクマが繰り返し車庫に侵入したり小屋にあるコメを食べたりしていました。



小屋や倉庫の戸締りを厳重にして食べ物の管理を徹底してください。



続いて集落にあるカキの木の管理です。



クリが終わるとクマは次にカキの木に寄ってきます。



県自然保護課の近藤さんは「おととしの大量出没を経て秋田のクマはカキが食べられることを学習した」と話します。



カキは雪に埋もれてもありつくことができるため冬の間も活動する“冬眠しないクマ”を生み出す要因となっています。



集落に入り込ませず人身被害を防ぐために県や市町村は・果実は早めに収穫すること・電気柵の設置・管理できない場合は伐採するなどの対策を呼びかけてます。



この先の対策のカギとなるカキの木やクマの冬眠との関連については、来週もABS news every.で詳しくお伝えする予定です。