¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤¿!¡×¤È¾Ð´é¤Î1Ëç¤ò¸ø³«
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢NHK»þÂå¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Îà6Ç¯Á°¤Î°û¤ß²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÇ°´ê¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖNHK»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¢ÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¤È¤Î¶¦±é¡¡(¤Þ¤À°ì½ï¤ËÊüÁ÷¤Ë½Ð¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É)¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç²ñ¤¨¤ë¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢NHK¤«¤éTBS¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö6Ç¯Á°¡¢¹Åç¶É¤Ç¤Ê¤ó¤Ð¤¿¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¼ã¼ê¤´ÈÓ²ñ¤Î°ìËç¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È¡¢NHK¹ÅçÊüÁ÷¶É»þÂå¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨?ÆîÇÈ¤µ¤ó¤ÆNHK¤À¤Ã¤¿¤Î?¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤ÈºÆ²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²û¤«¤·¤¤ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£