Çò¤¤¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç

¡¡½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ó(32)¤¬­àÈþµÓ­á¤òÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤ÎÇò¤¤¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÇµÓ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò5Ëç¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö¤Î¤ó»äÉþ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×»Ñ¤Î¤Î¤ó
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànon_kamo_ne¤è¤ê¡Ë​​​​​

¡¡¤³¤Î¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤ÎÄóÅô¥Ö¥ë¥Þ¡©¡×¡Ö²Æ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÂ­¤ò½Ð¤·¤¹¤®¡ª²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¤¤ä¡ªµÓ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÌÔ½ë¤Î²Æ¤è¤ê¤â·ã¥¢¥Ä¤Ê»äÉþ¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£