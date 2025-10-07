¡Ö¤Ò¤£¡¼¡ª¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¤¡×Éã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢ÁÄÉã¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡ÄàÃËÁ°°ì²Èá29ºÐ¤Î²ò¶Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖDNA¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡Á¡×
¡¡Éã¤Ëº´Æ£¹À»Ô¡¢ÁÄÉã¤Ë»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥°ì²È¤Î29ºÐ¤¬¡¢ÇÉ¼êÈ±¤Ë¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ò¶Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó FIRST LOVE¡×¸ø¼°X¡£2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡×(TBS)¤Î±Ç²èÈÇ¤¬12·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¡×¤È´²°ìÏº(¤«¤ó¤¤¤Á¤í¤¦)¤é7¿Í¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡±¦Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´²°ìÏº¤Ï¡¢ÇÉ¼êÈ±¤ÇÌÓÈé¤Î¥³¡¼¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê»Ñ¡Ä¡£FBIÁÜºº´±Ž¥³§¼Â¹¸«(Ê¡»³)¤È¡¢¸É¹â¤Î·º»öŽ¥¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯(ÂçÀôÍÎ)¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥í¥¦¥óŽ¤·îÅçÎ°°áŽ¤Ã«ÅÄÊâŽ¤¹õÅÄÂçÊåŽ¤·§ÌÚÎ¦ÅÍŽ¤³û»ÖÅÄÉ²Ì´¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÈ¯É½¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²ò¶Ø¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¡¢¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤Î¶ÜÅÄ¤¸¤ã¤ó!? ¥é¥¹¥È¥Þ¥ó±Ç²è½Ð¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¶âÈ±¤ÇÁ°È±Ä¹¤á¤ä¤«¤éµ¤ÉÕ¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¤Ò¤£¡¼! ´²°ìÏº¤¯¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¤¡Ä¹¥¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö´²°ìÏº¤µ¤ó¸«¤Æ¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£DNA¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÉã¤ËÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£