¡¡¸µ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¶¸¶¤µ¤ó¤ÈÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó(53)¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸æÆóÊý¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤·¤ÆÄº¤½õ¤«¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó(58)¡¢ÌîÂ¼¹°¼ù¤µ¤ó(56)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¶¸¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¤ÈÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈÖÄ¹!´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¥´¶»ý¤Æ¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢¤¨¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤å«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈÖÄ¹¡ª¡ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¸¶¤µ¤ó¤È¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿1997Ç¯¤«¤é9Ç¯´Ö¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£