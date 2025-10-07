夜のコスプレイベントで非日常を楽しめる！ 池袋・サンシャインシティで開催の夜のコスプレイベントをご紹介

2025年9月26日（金）、夜のコスプレイベント「夜のacosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。

「acosta!」は関東・関西を中心に全国各地でほぼ毎月開催され、年間25万人以上が参加する大規模コスプレイベントで、「夜のacosta!」は昼間とは異なり夜景の中での撮影や、交流が楽しめる18歳以上が参加できるコスプレイベントです。

夜景を活かした撮影ができる

参加者はサンシャイン屋上広場の夜景や自身で持参したライトを活用し、夜ならではの撮影を楽しめます。

ライトを使って雰囲気のある写真を撮影

サンシャイン屋上広場の夜景を背景にした一枚

サンシャインシティの地下駐車場で撮影ができる

サンシャインシティのB3地下駐車場の一部が撮影エリアとして特別に開放され、コンクリート壁面や、地下駐車場独特の雰囲気の中で撮影が楽しめます。参加者は同じ作品のキャラクターで「合わせ」をした写真や、駐車場の空間を活かした迫力のある写真を撮ることができます。

普段開放されていない地下駐車場の空間を活かした撮影

屋内の撮影エリアも楽しめる

屋内の撮影エリアではオリジナルのバックペーパー（背景紙）が用意されており、コスプレしたキャラクターの魅力がより映える写真を撮ることができます。また、自由に撮影が楽しめる交流エリアもあり、撮影の合間にコスプレ仲間やカメラマンとのコミュニケーションが楽しめる様になっています。

キャラクターと合ったバックペーパー（背景紙）を選び撮影

ポージングなどのコミュニケーションをとりながら撮影

10月にも夜のコスプレイベントが開催！

10月24日（金）、池袋・サンシャインシティにて夜のコスプレイベントが開催されます。夜景や地下駐車場での撮影以外にも、ステージ企画として「acosta!＠池袋サンシャインシティ 無料招待アーリーチケット」をかけた『じゃんけん大会』や『腕相撲大会』『カラオケ大会』を実施。決まったテーマのコスプレイヤーで集まる『コスプレギャザリング』など様々な企画を楽しめます。詳細をご確認の上、是非夜のコスプレイベントで非日常をお楽しみください。

池ハロナイト詳細はこちら

https://ikebukurocosplay.jp/night/

「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」開催決定！

▼昨年度の開催の様子はこちら

「池袋ハロウィンコスプレフェス2024」を3分で振り返ってみた

開催概要

イベント名称

池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango

開催日時・場所

2025年10月24日（金）〜26日（日）

└ 10月24日（金）16:30~22:30『池ハロナイト』

開催場所：池袋・サンシャインシティ

※対象年齢は18才以上となります。（高校生は入場不可）

└10月25日（土）・26日（日）10:00〜18:00『池袋ハロウィンコスプレフェス』

開催場所：池袋東口エリア

チケット料金

10/24(金)『池ハロナイト』チケット：3,480円

※10/25(土)・26(日)参加用のチケットがセットになった『プレミアム3DAYSチケット』や宿泊がセットになったプランもございます。チケット詳細ページにてご確認ください。

＞チケット詳細ページはこちら

主催

池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会

関連サイト

・公式サイト

https://ikebukurocosplay.jp/

・公式X

https://twitter.com/niconico_cos