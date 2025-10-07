「ユニクロ」×「JW アンダーソン」コラボに新作！ 軽くて暖かい“高機能中綿ジャケット”など登場へ
「ユニクロ」は、10月17日（金）から、ロンドン発のブランド「JW ANDERSON（ジェイ ダブリュー アンダーソン）」とコラボした2025年秋冬コレクション「UNIQLO and JW ANDERSON」を、全国の店舗などで発売する。
【写真】ブランケットにもアウターにも！ 肌触りのよい「ポンチョ」
■英国らしさを感じる冬のワードローブ
今回発売される「UNIQLO and JW ANDERSON」は、伝統的なフィールドウェアからインスパイアされた秋冬コレクション。英国らしい定番スタイルにデザイン性と実用性を融合させ、冬の装いを新たな視点で再構築している。
ラインナップには、軽くて暖かい高機能中綿「パフテック」を採用したクロップド丈の「パフテックショートジャケット」や、ブランケットとしてもボタンを留めてアウターとしても使用できる肌触りのよい「ポンチョ」などが並ぶ。
また、ジェンダーレスに楽しめるバイカラーのヘリンボーン柄「ラムクルーネックセーター」なども展開。加えてメンズウェアには、ハンティングジャケットから着想を得たデザインの「パフテックユーティリティジャケット」や、ワークテイストなフロントポケットがアクセントの「コーデュロイパンツ」などがそろう。
さらに、毎シーズン、カラーリングとプレイフルなデザインが好評の「ヒートテックソックス」は5型計10色を用意。「ジーンズ」や「オックスフォードシャツ」にも温もりのある新色が加わり、コーディネートのしやすさと普遍的な遊び心が魅力のアイテムを満喫可能だ。
