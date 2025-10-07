サンリオの“ミニランチBOX”がレトロかわいいカプセルトイに！ 折りたためるギミック付き
サンリオキャラクターズを題材にした「ミニランチBOXキーホルダー」と「minimini折りたたみテーブル」が、9月中旬から、全国のカプセルトイ自販機にて販売中だ。
【写真】コンプしたい！ 「ミニランチBOXキーホルダー」一覧
■懐かしいレトロテーブルも登場
今回登場したのは、レトロなデザインのランチBOXとテーブルをモチーフにした新作カプセルトイ。
レトロかわいい「ミニランチBOXキーホルダー」は、ハローキティ、みんなのたあ坊、あひるのペックル、リトルツインスターズ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリンの全6種から成るランチBOX型のミニチュアキーホルダー。折りたためるギミック付きの、懐かしさを感じるデザインに仕上がっている。
また、サンリオキャラクターズの折りたたみテーブルを手のひらサイズにした「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」は、スクエアの形にレトロなデザインをあしらったハローキティ、リトルツインスターズ、マイメロディ、チアリーチャムの4種に加えて、テーブルがハローキティの顔の形をしたダイカットデザイン2種がそろう。
【写真】コンプしたい！ 「ミニランチBOXキーホルダー」一覧
■懐かしいレトロテーブルも登場
今回登場したのは、レトロなデザインのランチBOXとテーブルをモチーフにした新作カプセルトイ。
レトロかわいい「ミニランチBOXキーホルダー」は、ハローキティ、みんなのたあ坊、あひるのペックル、リトルツインスターズ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリンの全6種から成るランチBOX型のミニチュアキーホルダー。折りたためるギミック付きの、懐かしさを感じるデザインに仕上がっている。
また、サンリオキャラクターズの折りたたみテーブルを手のひらサイズにした「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」は、スクエアの形にレトロなデザインをあしらったハローキティ、リトルツインスターズ、マイメロディ、チアリーチャムの4種に加えて、テーブルがハローキティの顔の形をしたダイカットデザイン2種がそろう。