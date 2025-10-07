対面した2人はいい雰囲気になるが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は8日、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第8回が放送される。

初めてのお見合いで、まるで爐らくり人形瓩里茲Δ剖枋イ垢襯肇（郄石あかり）。お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）は、トキの父・司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のちょんまげ姿に驚くが…。

母・フミ（池脇千鶴）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、対面した2人はいい雰囲気に。帰宅後、夕食の場で感慨にふける松野家一同。そして告げられる、お見合いの結果はどうなるのか？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部たかし、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向文世が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

爐らくり人形瓩里茲Δ剖枋イ垢襯肇（郄石あかり）

お見合いで見つめ合う2人

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。