「いつも感謝」大阪大学・坂口志文特任教授“研究の同志”と称えた妻とともに会見「同じ課題を理解して何とか解決しようと」【ノーベル生理学・医学賞】

ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授。「研究の同志」と称えた妻とともに会見を行いました。



今年のノーベル生理学・医学賞にアメリカの２人の研究者とともに選ばれた、大阪大学の坂口志文特任教授（７４）。１０月７日朝、キャンパスに出勤した際は職員らが拍手で出迎えました。



坂口特任教授らは過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見し、リウマチや１型糖尿病・がん治療などへの応用が期待されています。





一躍“時の人”となった坂口特任教授。７日午後には、大学の招へい教員で「研究の同志」と称えた妻・教子さんと共に会見を行いました。（大阪大学・坂口志文特任教授）「（Ｑ妻に最初にかけられた言葉は？）今回の受賞ですか？『きたで』っていうことですね。（Ｑどういうパートナー？）同じ課題をお互い理解して何とか解決しようと。研究だけじゃないけれども、生きていくうえでの同志でありましょう」（妻・坂口教子招へい教員）「（Ｑどういうパートナー？）職場って苦しいこともいろんな人間関係も対外的なこともいっぱい、いろいろ問題が起こってくるじゃないですか、そういうのを１人じゃなくて２人で対処してきた。そういう意味での同志っていうことだと思います」（大阪大学・坂口志文特任教授）「（Ｑ教子さんに対する今の気持ちは？）家内にですか。長年一緒にやってきましたので、いつも感謝しております。これ言わないと怒られます」（妻・坂口教子招へい教員）「べつに」一方、滋賀県長浜市にある坂口特任教授の母校もお祝いムードが漂っています。（長浜北高校の生徒）「同じ出身なら同じものを食べて過ごしてるのに、そんなすごい人がいるんだなと感動した。いろんな進路を実現するために後押ししてもらっている、背中を押してもらっているような気持ちになれました」２０１３年に母校で講演を行った坂口特任教授。そのときに書いたサインには…（長浜北高校・大森文子校長）「『素心』ですね。平静の心がけというか、平静の思いということですから。一つ一つ丁寧に研究を積み重ねられる方のようでしたので、そういうお心持ちが書かれているのかなと」長浜市は今後、坂口特任教授を名誉市民とすることも検討しているということです。