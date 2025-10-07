村上佳菜子 （C）ORICON NewS inc.

　プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を公開した。

　村上は「夏終わらないですぎ」とつづり、ベトナム・ダナンで撮影した写真を複数枚投稿。鮮やかなパープルのビキニ姿で、引き締まった美ボディを披露している。

　ほかにも、オレンジのキャミソールに頭にスカーフを巻いたバカンスコーデ、夫と砂浜を歩く後ろ姿や鏡に写る夫婦２ショットなど、仲むつまじい旅行の思い出を振り返っている。

　夏の思い出ショットに、ファンからは「可愛すぎ」「衣装とても似合ってます」「だんだんキレイさが増していく」などのコメントが寄せられていた。