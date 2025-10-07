村上佳菜子、パープルビキニで引き締まった美ボディに反響「可愛すぎ」 夫婦“ラブラブ”ショットで夏の思い出を振り返る
プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を公開した。
【写真】パープルビキニで引き締まった美ボディを披露した村上佳菜子 ※2枚目
村上は「夏終わらないですぎ」とつづり、ベトナム・ダナンで撮影した写真を複数枚投稿。鮮やかなパープルのビキニ姿で、引き締まった美ボディを披露している。
ほかにも、オレンジのキャミソールに頭にスカーフを巻いたバカンスコーデ、夫と砂浜を歩く後ろ姿や鏡に写る夫婦２ショットなど、仲むつまじい旅行の思い出を振り返っている。
夏の思い出ショットに、ファンからは「可愛すぎ」「衣装とても似合ってます」「だんだんキレイさが増していく」などのコメントが寄せられていた。
