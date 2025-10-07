¡ÚÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÇ¯Ëö£´Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ø¡Ä¥«¥ª¥¹¤Ê²ñ¸«¡¡TORU¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Âçºå¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÇ¯Ëö¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£²·î£·Æü¡¢Âçºå¡¦ÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£´Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤Î²ñ¸«¤ò£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¡£¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦àÂçºå¥×¥í¥ì¥¹·à¾ìá¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡£Ä©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ï²ñ¸«¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿²¦¼ÔÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÀõÀî»çÍª¤Ë¸ø³«Ä¾ÅÅ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÀõÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¡×¤ÈÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ö¥Ä¥ó¡£°ìÊýÅª¤ËÀÚ¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ï¸Ç¤Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂÙµ®¤ÈÄ©Àï¼Ô¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼Jr.¤ÏÀåÀï¤«¤éÂçÍðÆ®¡£ÂçºåÌ¾ÊªÀ¤³¦°ìÁª¼ê¸¢¤Ï²¦¼Ô¤¨¤Ù¤Ã¤µ¤ó¤ÈÄ©Àï¼Ô¥¿¥³¥ä¥¡¼¥À¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥Ó¥ê¡¼¥±¥ó¥¥Ã¥É¤¬ÍðÆþ¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤¬Ê´¡Ê¤¿¤³¾Æ¤¡Ë¤È¤ä¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¿ÀÍÍÆ±»Î¤¬Áè¤¦¤Û¤¦¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¤¨¤Ù¤Ã¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ£³£×£Á£ÙÀï¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âçºå¥×¥í¥ì¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï²¦¼Ô£Ô£Ï£Ò£Õ¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ¤¬¥²¥íÅÇ¤¯¤¯¤é¤¤Éé¤±¤Æ¤ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«Ä©Àï¼Ô¡¦¾¾Ë¼Î¶ºÈ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤É¤³¤í¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ð¥È¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÂçºå¥×¥í¥ì¥¹¤é¤·¤¤²ñ¸«¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£