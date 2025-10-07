【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#8

【マンスリー大作戦】広陵高の暴力問題が話題だが…私は世羅高3年で主将になって、陸上部に蔓延する悪習を全て撤廃した

東京世界陸上で日本は銅メダル2個に終わりましたが、開催9日間の総入場者数は約62万人を数え、テレビも高視聴率が続いて大いに盛り上がりました。その「世界陸上」について──。

東京世界陸上の最初の種目「男女競歩35キロ」では、中継したTBSのテレビ解説者として、男子の勝木隼人選手が日本勢メダル第1号となる銅メダルを獲得する場面を目の当たりにしました。

幸先の良さに大興奮したものですが、日本勢2個目となるメダルは、大会8日目の女子競歩20キロの藤井菜々子選手の銅メダルまで待たなければなりませんでした。

大会3日目の男子マラソンには、吉田祐也選手が「青学大箱根駅伝組で初の日の丸戦士」として出場しました。出場3選手のメダル獲得を期待したのですが、近藤亮太選手が11位、小山直城選手が23位、吉田選手が34位に終わりました。それでも「日本の男子選手が五輪や世界陸上の中長距離種目でメダルを獲得するチャンスはマラソンしかない」という思いを改めて強くしました。

近年のマラソンは高速化が急激に進んでいますが、五輪や世界陸上は持ちタイムが速いだけでは戦えません。東京世界陸上の優勝タイムは2時間9分48秒。持ちタイム2分、3分台の強豪選手が軒並み棄権し、長距離王国のエチオピアとケニアの選手に入賞者はひとりもいませんでした。

陸上競技の原点は「着順争い」です。記録ではなく、着順を争う五輪や世界陸上は、粘り強く走り切る日本人選手に向いています。メダル獲得のチャンスは十二分にあると確信しています。

スポーツビジネスの最前線に「トリプルミッションの好循環」という言葉があります。「勝利」することで「普及」が促進され、そして「マーケット（資金）」が形成されることでスポーツが持続的に発展・成長していくという考え方です。

東京世界陸上に当てはめてみたいと思います。

まず「勝利」に関していえば、日本は大惨敗でした。自国開催のメリットを生かせず、銅メダル2個は寂しい限り。でも「普及」面では大成功と言っていいでしょう。

「陸上、面白いじゃないか！」と多くの人に実感してもらい、陸上競技のステータスが大きく向上したと思います。それだけに「勝利」の物足りなさが残念でなりません。「勝利」のための強化について私見があります。

日本陸上界の強化システムは、選手が所属している実業団、大学の指導者たちの手に委ねられているのが実情です。日本陸上競技連盟に「強化委員長」というポストがありますが、委員長が「強化の最高責任者」というわけではないのです。

そもそも陸連の強化委員長は、陸上競技の強化や普及のために資金調達に特化した「統括マネジャー」といった名称で十分だと思います。

強化の責任者は競技種目ごとに擁立し、たとえば「過去3年間、各種目ごとに育成した選手の平均タイムで上位3人を輩出した実業団、大学の指導者を特別強化委員として委嘱し、現場主導でしっかり強化する体制を確立する」というのも妙案ではないでしょうか。

これからも愛する陸上界の発展のために多くのアイデアを出し合っていければ、と思います。

追記──。公式ツイッター（現X）に「世界陸上は織田裕二！ 卒業なんて言わないで。熱い思いを伝え続けてほしい」と書き込みました。織田さん、本心ですからね！

（原晋／青山学院大学陸上部監督 取材・構成＝絹見誠司／日刊ゲンダイ）