７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出され、党内の役員人事が進められていることを報じた。

コメンテーターとして出演のタレント・鈴木紗理奈は、高市新総裁について「期待します。まず、コメントがわかりやすいし、党内のゴタゴタのこととかあまり言ったことないし、国民が今苦しいから経済どうするんだみないなこと、政策のこと、国民に寄り添うことを一貫しておっしゃられてるので、それを実現してほしいなと思います」と発言。

党内人事について、“裏金問題”にかかわる議員や派閥について厳しい声もあることが、「そんなことより、私は今苦しい暮らしとか、誰と組んでもいいからやってほしいというのが国民の本音だと思うんですよ」とズバリ。

「どんなメンバーでもいいから、今苦しいこととか、日本の将来の不安を解決してくれたら、ぶっちゃけどんな政党との連立でもどんなんだってよくてぐらいの、そんな感覚で見ているので」「とりあえず、どういったことを実現してくれるのか楽しみに見てきたいを思います」と語った。

これを聞いた司会の石井亮次アナウンサーは「よく言った！」と叫び、「その通りだと思います」と、鈴木に同意していた。