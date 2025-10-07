「脚長＆スタイル爆盛れ」「Y2Kの遺伝子」令和ギャルも注目の“平成み”厚底ブーツ
Y2Kブームの勢いが続く中、“平成ギャル”のアイコン「厚底ブーツ」が再び脚光を浴びている。90〜00年代のギャルカルチャーを思わせるボリュームシルエットは、脚をすらりと見せつつ、スタイルを格上げ。いまは当時より軽量＆スリムに進化していて、「脚長」「盛れる」「かわいい」をすべて叶えるアイテムとして令和のファッションに欠かせない存在となっている。今回は“盛れ度MAX”な厚底ブーツを厳選して紹介する。
【写真】平成ギャルも驚く！脚長効果バツグンの“王道厚底ブーツ”、ヨースケの新定番。
■【ヨースケ】ファッションブーツ 2710044 ブラック
“厚底ブーツといえばヨースケ”と呼ばれるほど、平成ギャルカルチャーを支えてきたブランドの代表作。13cm近いボリュームソールながら、軽量素材で見た目よりも疲れにくい。脚全体をすっきり見せるストレッチシルエットが今っぽく、シンプルなブラックでどんなコーデにも合わせやすい。Y2Kやストリートスタイルにはもちろん、モードなワンピとも好相性。街で“平成っぽかわいい”を演出したい人にぴったり。
・王道の厚底デザインで脚長効果抜群
・軽量ソールで長時間歩いても疲れにくい
・ミニスカ・ショーパン・ワンピまで幅広くマッチ
■【ALVEIN】レディース シャーリング ロングブーツ ミドル 厚底 ルーズ
ルーズなくしゅっとしたシルエットが特徴の“くしゅ厚底”。平成ブームのルーズ感をしっかり再現しつつ、履き口のフィット感が高く、脚を細く見せてくれる。やわらかい素材で動きやすく、街歩きにもぴったり。重たくなりすぎないデザインで、“平成ギャル×令和スタイル”のミックスコーデにおすすめ。
・くしゅくしゅ感が可愛いY2Kシルエット
・ストレッチ素材で脚にフィット
・軽くて柔らかく、歩きやすい設計
■【ビューメンス】厚底 ブーツ 歩きやすい レディース 編み上げ
トレンドの“編み上げ厚底”は、辛口ストリート派のマストアイテム。ドクターマーチン風のデザインで重厚感がありつつ、履き心地は軽め。ソールのグリップ力が高く、秋冬のタウンユースにも最適。スカートにもパンツにも合わせやすい万能ブーツ。
・編み上げでY2K×ストリートのバランスが絶妙
・グリップ力のある厚底で安定感◎
・オールシーズン履けるデザイン性
■【QJCLEAN】厚底 ショートブーツ レディース
丸みのあるトゥデザインが特徴的なショートタイプ。ロングブーツより軽快で、カジュアル派にもおすすめ。ジッパーで着脱しやすく、ソールの高さが控えめだから“さりげなく盛れる”。通勤や通学スタイルにも取り入れやすい。
・ショート丈でデイリー使いしやすい
・程よい厚底で自然な脚長効果
・ジッパー仕様で着脱がスムーズ
■【NOKIJP】厚底ブーツ レディース 13cm シークレットブーツ
“盛りたい派”に刺さる、13cmの爆盛り厚底ブーツ。ヒールインタイプで安定感があり、見た目よりも歩きやすい。脚線をすらりと伸ばしてくれるので、ライブ・イベントなど特別な日にも最適。存在感のある厚底を探している人にぴったりの一足。
・13cmヒールで圧倒的な脚長効果
・シークレット構造で安定感◎
・イベント・フェスにも映えるデザイン
■【プーマ】スニーカー 厚底 サイドゴア ブーツ
スポーティでモードな印象を両立する“PUMAの厚底ブーツ”。スニーカー感覚で履ける軽やかさと、サイドゴアのフィット感が魅力。街歩きでも疲れにくく、アクティブ派のY2Kコーデに好相性。ギャルっぽすぎず、程よくトレンドを取り入れたい人におすすめ。
・スニーカーライクで軽量＆快適
・サイドゴア仕様で脱ぎ履きラクラク
・スポーティ×Y2Kのハイブリッドデザイン
■【cnstone】17cm ショートブーツ 厚底 レディース 太ヒール
インパクト最強の17cmヒール。まさに“平成ギャル全開”な一足で、撮影やイベントにもぴったり。太ヒールなので見た目ほど不安定ではなく、ステージ映えも抜群。令和のストリートに“平成の強さ”を取り戻すならコレ！
・圧倒的ボリュームで“平成盛れ”確定
・太ヒールで安定感を確保
・写真・ステージ映え抜群の存在感
厚底ブーツは、平成の記憶をまといながら令和ファッションに溶け込むアイテム。盛れるのに今っぽい、重そうで軽い。そんなギャップが、Z世代にも再び火をつけている。Y2Kムードを楽しむなら、今こそ厚底ブーツを味方につけて“令和ギャル脚”を完成させよう。
