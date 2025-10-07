Aぇ! group、YouTube投稿を一時休止へ「大変申し訳ありません」
Aぇ! groupが7日、公式YouTubeの投稿を一時休止することを発表した。同グループ公式チャンネルの投稿欄で報告している。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
「Aぇ! groupのYouTubeをご覧の皆さまへ」とし、「この度、Aぇちゅーぶは一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません。再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします」と伝えた。
同グループに関してはメンバー・草間リチャード敬太が4日、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、6日に釈放。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。
また、MBSテレビで放送されている、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）は当面休止、MBSラジオの『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）に関しては、「今後はメンバー4人で継続して放送します」としている。
