TOHOシネマズは、大井町駅直結の大型複合施設「OIMACHI TRACKS」内に、「TOHOシネマズ 大井町」を2026年3月28日に開業すると発表。都内3カ所目となるドルビーシネマに加え、新たにプレミアムシアターと轟音シアターを採用することも明らかにした。

TOHOシネマズ 大井町は、大井町エリアの再開発で新たに誕生する「OIMACHI TRACKS」(大井町トラックス)に出店するシネマコンプレックス。住所は、東京都品川区広町二丁目1番21号。

OIMACHI TRACKS外観イメージ

最大の特徴が、全8スクリーンのうち3スクリーンに特殊シアターを導入すること。

ドルビーシネマ、そしてTOHOシネマズのハイエンドシアター・プレミアムシアター、空気を震わす体感型サウンド・シアターの轟音シアターを用意。「ハイエンドな環境で作品に没入したい」、「広々とした座席でゆったりと鑑賞したい」、「迫力のある音響を楽しみたい」、など多様化した顧客のニーズに答えるという。

音響と映像の最新テクノロジーを用いた高品質シアター・ドルビーシネマは、都内のTOHOシネマズでは、初めての導入。驚異的なコントラストと圧倒的な明るさの表現により色鮮やかでリアルな映像を創り出すDolby Vision(ドルビービジョン)と、息をのむほどリアルなサウンドが周りを流れるDolby Atmos(ドルビーアトモス)に、卓越したシアターデザインを組み合わせることで、映画館を最高に魅力的な空間へと変貌させる。

プレミアムシアターは、映像・音響・座席にこだわったTOHOシネマズ独自規格の高品質シアター。左右の壁いっぱいに拡大された巨大スクリーン(プレミアムラージフォーマット)、シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズした良質な音響(プレミアムサウンド)、そしてプライベート空間が確保された広々とした座席(プレミアムシート)を兼ね備えている。

轟音シアターは、“音の体感・迫力あるサウンド”を意識したシアター。スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍～2倍のパワーを発揮するアイソバリック方式サブウーハーをスクリーンの前に設置。「TOHOシネマズ以外では体験できない空気を震わせる体感型サウンド・シアターを実現」するという。

現在建設中のOIMACHI TRACKS