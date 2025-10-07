欧州株 軟調に推移、米株先物・時間外取引につれ安
欧州株 軟調に推移、米株先物・時間外取引につれ安
東京時間17:53現在
英ＦＴＳＥ100 9484.68（+5.54 +0.06%）
独ＤＡＸ 24342.17（-36.12 -0.15%）
仏ＣＡＣ40 7957.32（-14.46 -0.18%）
スイスＳＭＩ 12526.10（-25.26 -0.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:53現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46847.00（-111.00 -0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6778.75（-10.00 -0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25149.25（-35.50 -0.14%）
