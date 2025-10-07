欧州株 　軟調に推移、米株先物・時間外取引につれ安
東京時間17:53現在
英ＦＴＳＥ100　 9484.68（+5.54　+0.06%）
独ＤＡＸ　　24342.17（-36.12　-0.15%）
仏ＣＡＣ40　 7957.32（-14.46　-0.18%）
スイスＳＭＩ　 12526.10（-25.26　-0.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:53現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46847.00（-111.00　-0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6778.75（-10.00　-0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25149.25（-35.50　-0.14%）