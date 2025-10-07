「響」に「山崎」、「白州」も！サントリーの高級ウイスキーを使った「ナイトアフタヌーンティー」が大阪に登場中。《11月29日まで》

お酒好きさんにたまらないアフタヌーンティーを、大阪で見つけました。

それが、「ホテル阪神大阪」（大阪府大阪市福島区）の7階にあるバー「カバレロ」で販売中の「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」。

2025年11月29日までの期間限定で、サントリーのお酒を贅沢に使った、こだわりのスイーツとセイボリーをゆったりとしたひと時を過ごせる隠れ家的バーで堪能できます。

スイーツの新たな魅力に出会える...！

「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」は、響・山崎・白州・ラフロイグ・マッカランなど、サントリーが販売する10種のお酒を使用した個性豊かなメニューが並ぶ、大人のアフタヌーンティーです。

観覧車のようなスタンドに乗った"スイーツ"は全7品。王道の洋菓子と伝統的なお酒を掛け合わせ、どれも奥行きのある味と香り。舌触りやくちどけまで上品なスイーツは、一口目から優雅な気持ちに。

ラインアップは以下の通りです。

・山崎×モンブラン

・山崎梅酒のケーキ

・チョコケーキ 〜マッカランinガナッシュ〜

・マッカランレーズンサンド

・碧Aoチョコのオランジェット

・カルーア・オレゼリー

・フルーツアラカルト

「フルーツアラカルト」以外の全てのスイーツに、アルコールを使用しています。

アフタヌーンティーに欠かせない"セイボリー"にも、こだわりがぎっしり。トリュフにキャビア、フォアグラといった世界三大珍味を贅沢に取り入れていて、食材の濃厚な旨みとお酒のマリアージュを楽しめます。

全5品のラインアップは以下の通り。

・響香るスクランブルエッグ 〜トリュフ風味〜

・ROKU〈六〉ベーグルサンド

・ボウモアパンケーキ 〜キャビア添え〜

・フォアグラと栗の白州ブリオッシュ

・ラフロイグビスクスープ

なお、セイボリーは全ての料理にアルコールが使用されています。

さらに、ドリンクはアルコールとソフトドリンク合わせて約30種類の中から、好きなものを1杯選べます。

お酒好きの人は、1800円の追加料金でアルコール飲み放題（90分制）も楽しめますよ。

こだわりが詰まったナイトアフタヌーンティーを実際に体験した記者。

繊細でなめらかなマロンクリームに華やかなお酒をしっかりと効かせた「山崎×モンブラン」と、ジュワッ......とみずみずしいオレンジの果汁感と「碧Ao」のフルーティーな風味が見事に重なり合う「碧Aoチョコのオランジェット」は、特にときめきました。

セイボリーの「ROKU〈六〉ベーグルサンド」も、スモーキーな風味と旨みが詰まったサーモンとスッキリとスパイシーなジンの最強マッチングに目から鱗でした。

アフタヌーンティーの価格は6500円。阪急阪神第一ホテルグループメンバーズクラブ（入会金・年会費無料）に登録すると、会員料金5800円で楽しめます。

提供時間は17時から23時まで。

利用したい2日前12時までに予約が必要です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな