「響」に「山崎」、「白州」も！サントリーの高級ウイスキーを使った「ナイトアフタヌーンティー」が大阪に登場中。《11月29日まで》
お酒好きさんにたまらないアフタヌーンティーを、大阪で見つけました。
それが、「ホテル阪神大阪」（大阪府大阪市福島区）の7階にあるバー「カバレロ」で販売中の「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」。
2025年11月29日までの期間限定で、サントリーのお酒を贅沢に使った、こだわりのスイーツとセイボリーをゆったりとしたひと時を過ごせる隠れ家的バーで堪能できます。
スイーツの新たな魅力に出会える...！
「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」は、響・山崎・白州・ラフロイグ・マッカランなど、サントリーが販売する10種のお酒を使用した個性豊かなメニューが並ぶ、大人のアフタヌーンティーです。
観覧車のようなスタンドに乗った"スイーツ"は全7品。王道の洋菓子と伝統的なお酒を掛け合わせ、どれも奥行きのある味と香り。舌触りやくちどけまで上品なスイーツは、一口目から優雅な気持ちに。
ラインアップは以下の通りです。
・山崎×モンブラン
・山崎梅酒のケーキ
・チョコケーキ 〜マッカランinガナッシュ〜
・マッカランレーズンサンド
・碧Aoチョコのオランジェット
・カルーア・オレゼリー
・フルーツアラカルト
「フルーツアラカルト」以外の全てのスイーツに、アルコールを使用しています。
アフタヌーンティーに欠かせない"セイボリー"にも、こだわりがぎっしり。トリュフにキャビア、フォアグラといった世界三大珍味を贅沢に取り入れていて、食材の濃厚な旨みとお酒のマリアージュを楽しめます。
全5品のラインアップは以下の通り。
・響香るスクランブルエッグ 〜トリュフ風味〜
・ROKU〈六〉ベーグルサンド
・ボウモアパンケーキ 〜キャビア添え〜
・フォアグラと栗の白州ブリオッシュ
・ラフロイグビスクスープ
なお、セイボリーは全ての料理にアルコールが使用されています。
さらに、ドリンクはアルコールとソフトドリンク合わせて約30種類の中から、好きなものを1杯選べます。
お酒好きの人は、1800円の追加料金でアルコール飲み放題（90分制）も楽しめますよ。
こだわりが詰まったナイトアフタヌーンティーを実際に体験した記者。
繊細でなめらかなマロンクリームに華やかなお酒をしっかりと効かせた「山崎×モンブラン」と、ジュワッ......とみずみずしいオレンジの果汁感と「碧Ao」のフルーティーな風味が見事に重なり合う「碧Aoチョコのオランジェット」は、特にときめきました。
セイボリーの「ROKU〈六〉ベーグルサンド」も、スモーキーな風味と旨みが詰まったサーモンとスッキリとスパイシーなジンの最強マッチングに目から鱗でした。
アフタヌーンティーの価格は6500円。阪急阪神第一ホテルグループメンバーズクラブ（入会金・年会費無料）に登録すると、会員料金5800円で楽しめます。
提供時間は17時から23時まで。
利用したい2日前12時までに予約が必要です。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな