ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

仕切っても、閉じない。両面使える開放型収納【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!

プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

1


アイリスオーヤマの本棚は、開放感あふれるオープンスタイルの収納ユニット。光を通す設計で、圧迫感なく空間に馴染み、暮らしに余裕のある佇まいを演出する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


背板は約6センチメートルと低めに設計されており、落下防止の機能を備えながらも視界を遮らず、どこから見ても美しい化粧板仕上げ。奥行きもコンパクトで、壁面を有効活用できるため、複数並べても空間を狭く感じさせない。

→【アイテム詳細を見る】

3


両面から収納物を取り出せる構造は、パーテーションとしても活躍。部屋を仕切りながら、収納と視覚的な広がりを両立できる。

→【アイテム詳細を見る】

4


シンプルな構造で、DIY初心者にも扱いやすい。

収納と空間演出を兼ね備えた、暮らしに寄り添う一台。