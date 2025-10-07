壁際にも、部屋の中央にも。置き方で広がる暮らしの可能性【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
仕切っても、閉じない。両面使える開放型収納【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、開放感あふれるオープンスタイルの収納ユニット。光を通す設計で、圧迫感なく空間に馴染み、暮らしに余裕のある佇まいを演出する。
背板は約6センチメートルと低めに設計されており、落下防止の機能を備えながらも視界を遮らず、どこから見ても美しい化粧板仕上げ。奥行きもコンパクトで、壁面を有効活用できるため、複数並べても空間を狭く感じさせない。
両面から収納物を取り出せる構造は、パーテーションとしても活躍。部屋を仕切りながら、収納と視覚的な広がりを両立できる。
シンプルな構造で、DIY初心者にも扱いやすい。
収納と空間演出を兼ね備えた、暮らしに寄り添う一台。
