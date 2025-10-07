高松市に住む17歳の双子アーティストの作品展が、商業施設「丸亀町グリーン」で開かれています。

【写真を見る】「右が兄 左が弟」異なるタッチがあわさった唯一無二の世界 双子アーティストの個展に新作を含む約50点【香川】

2人が描く動物たちの絵は、大反響です。動物たちが一斉に空を見上げています。



右が兄、左が弟、異なるタッチがあわさった唯一無二の世界です。双子アーティスト2回目の個展には、新作を含む約50点が展示されています。

7日は、会場に本人たちがいました。兄の泰一さんと弟の祥大さん。一卵性の双子で、ともに知的障害をともなう自閉スペクトラム症がありながら、両親の深い愛情のもと好きな絵をのびのびと描いてきました。





（兄 泰一さん）「動物の絵を描いてください。絵を描きます。見てくれてうれしいよ」

（弟 祥大さん）

「（何を描いていますか？）ローランドゴリラです。（ゴリラ好きですか？）はい、その通り。イケメンみたいな感じです」



5月に初めて開いた個展が大反響。一躍、アート界注目の2人になりました。



（訪れた人）

「迫力があって、色使いがとても鮮やかでいいなあと思いました」

8月にお披露目された、しろとり動物園の看板の原画も展示されています。個性豊かな作品展は、今月19日まで開かれています。