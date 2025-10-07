■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１）
　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１）
　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３）
　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４）
　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５）
　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０）
　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７）
　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２）
　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７）
　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７）
　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９）
　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１）
　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５）
　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２）
　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７）
　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２）
　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７）
　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８）
　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０）
　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９）
　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６）
　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６）
　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９）
　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８）
　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６）
　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６）
　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９）
　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７）
　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５）
　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７）
　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２）
　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４）
　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８）
　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５）
　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５）
　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５）
　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７）
　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４）
　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５）
　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１）