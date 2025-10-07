ｎｏｔｅ<5243.T>は７日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算の発表にあわせて、２５年１１月期の連結業績予想を上方修正した。売上高予想をこれまでの４０億１０００万円から４１億２５００万円（前期比２４．５％増）、営業利益予想を６０００万円から２億円（同３．８倍）、最終利益予想を１億１０００万円から３億３０００万円（同３．３倍）に引き上げた。主力のｎｏｔｅ事業では生成ＡＩの普及により、クリエーターやコンテンツの増加ペースが拡大。購読・購買の増加に寄与し、プラットフォームの成長が加速しているという。ｎｏｔｅ ｐｒｏ事業や子会社のＴａｌｅｓ＆Ｃｏ．が取り組む新事業の業績も想定を上回って推移。繰延税金資産の計上も寄与する。



１２～８月期は売上高が３０億４６００万円（前年同期比２３．８％増）、営業利益が１億２７００万円（同３．７倍）、最終利益が２億１２００万円（同４．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS