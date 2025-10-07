桜田ひより×佐野勇斗『ESCAPE』テレビ業界初の試み実施 YouTubeマストヘッド枠で会見を生配信
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）が、初回放送直前に記者会見を開催し、ライブ配信することが7日、発表された。YouTubeのマストヘッド広告（※YouTubeのトップページに掲載される広告のこと）を1時間買い切って生配信するという、テレビ業界初の試みとなる。
【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。
会見は、初回放送の2時間前である午後8時からスタート。夜8時から9時の間にYouTubeを開いたすべての人に記者会見の様子がライブで表示される。豪華キャストの登壇も決定。W主演の桜田、佐野に加え、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が参加する。撮影秘話やキャストの素顔などを語る。
