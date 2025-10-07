岡田准一＆秋山竜次が“生き残り術”を学ぶ！岡田はパイプオルガンの生演奏を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一と秋山竜次（ロバート）が出演するバラエティ番組『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』が、10月14日23時56分から深夜レギュラーとしてスタートする（※一部地域を除く） 。

■岡田准一＆秋山竜次、日本橋三越本店へ

本番組は、岡田准一＆秋山竜次の仲良しふたりが、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、時にはボケながら、時には真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティ。記念すべきレギュラー初回放送では、日本初の百貨店“日本橋三越本店”を訪れる。

岡田＆秋山の仲良しコンビが、案内役の松井ケムリ（令和ロマン）と共に、ネットショッピング全盛のこの時代に、百貨店としてスタートしてから120年を超えてもなお関東トップクラスの人気を誇る百貨店の“生き残り術”を学ぶ。勤続44年の“名物女将”が登場し、“おもてなしの心”や美しい立ち姿・お辞儀の秘訣を徹底レクチャー。

歴史と伝統に触れながら、買い物だけじゃない百貨店の魅力がたっぷり届けられる。

■秋山竜次はマイクパフォーマンスに挑戦

日本橋三越本店には、1930年に設置された美しい音色を奏でるパイプオルガンが。ここで実はピアノの素養がある岡田が生演奏を披露。そして、秋山はマイクパフォーマンスに挑戦し、お客さんを魅了する。

さらに、世界初の百貨店内劇場・三越劇場では、歴史あるステージの上で即興ミュージカルを披露!? また、特別ゲストもサプライズ登場!?

ケムリも驚き…岡田×秋山がボケまくる珍道中。テストには出ないけど、人生の役に立つ情報を体験しながら学ぶ『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』は、10月14日23時56分スタート。

■番組情報

TBS火バラナイト『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』

10/14（火）23:56～24:26（※一部地域を除く）

出演：岡田准一 秋山竜次（ロバート）

進行：松井ケムリ（令和ロマン）

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/imasarashirou_tbs/

■【画像】番組場面写真