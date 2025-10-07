“三角不倫”描く『そこから先は地獄』、TVerオリジナルストーリー配信決定 3組の夫婦の過去が明らかに
俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）の第1話が、きょう7日深夜に放送される。それに先立って、TVerオリジナルストーリー全5話の配信が決定した。
【場面写真】妊活ですれ違う…井桁弘恵演じる夫婦
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。3組の夫婦による地獄のような三角不倫が、“誰かが死ぬ”地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
放送終了後、第1話配信と同時に、ドラマのスピンオフとなるTVerオリジナルストーリー『そこらじゅうが地獄』（※全5話）の配信もスタートする。泥沼の不倫を繰り広げる3組の夫婦、その過去が明らかになる。
スピンオフ第1話は「妊活崩壊!!夫婦が壊れるとき」。本編開始の数ヶ月前、矢嶌莉沙（井桁）と高久（落合モトキ）の夫婦は、本格的に妊活を始めようとしていた。しかし、夫の高久はがんじがらめに縛られた妊活ルールにストレスを感じ、その息抜きとして“既婚者マッチングアプリ”に手を出す。新婚夫婦の日常をリアルに描く。
【オリジナルストーリー配信スケジュール】
■オリジナル第１話
10月7日本編第1話放送後
出演：井桁弘恵 落合モトキ ほか
■オリジナル第2話
10月14日本編第2話放送後
出演：井桁弘恵 和田聰宏 小西桜子 ほか
■オリジナル第3話
10月21日本編第3話放送後
出演：豊田裕大 山崎紘菜 ほか
■オリジナル第4話
10月28日本編第4話放送後
出演：小久保寿人 奈月セナ ほか
■オリジナル第5話
11月18日本編第7話放送後
出演：井桁弘恵 豊田裕大 山崎紘菜 ほか
