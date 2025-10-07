KID PHENOMENON、TVアニメ『転生悪女の黒歴史』OP主題歌「Black Flame」先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

KID PHENOMENONが、10月9日に新曲「Black Flame」を先行配信リリースした。「Black Flame」は、10月8日24時から放送開始のTVアニメ『転生悪女の黒歴史』オープニング主題歌。

■主人公が“悪女”として転生する物語の世界観を映し出す「Black Flame」

「Black Flame」は、主人公が“悪女”として転生する物語の世界観を映し出す、力強いビートと耳に残るマイナー調の旋律が特徴の楽曲。

配信ジャケットは、作品のタイトルにもつけられている「転生」や、世界観を随所に盛り込み、楽曲とともに『転生悪女の黒歴史』の世界へ誘うビジュアルに仕上がっている。

■リリース情報

2025.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Black Flame」

2025.12.03 ON SALE

SINGLE「Black Flame」

■関連リンク

TVアニメ『転生悪女の黒歴史』番組サイト

https://tenkuro-PR.com

KID PHENOMENON OFFICIAL SITE

https://www.kidphenomenon.jp/