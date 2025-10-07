KID PHENOMENON、TVアニメ『転生悪女の黒歴史』OP主題歌「Black Flame」先行配信決定
KID PHENOMENONが、10月9日に新曲「Black Flame」を先行配信リリースした。「Black Flame」は、10月8日24時から放送開始のTVアニメ『転生悪女の黒歴史』オープニング主題歌。
■主人公が“悪女”として転生する物語の世界観を映し出す「Black Flame」
「Black Flame」は、主人公が“悪女”として転生する物語の世界観を映し出す、力強いビートと耳に残るマイナー調の旋律が特徴の楽曲。
配信ジャケットは、作品のタイトルにもつけられている「転生」や、世界観を随所に盛り込み、楽曲とともに『転生悪女の黒歴史』の世界へ誘うビジュアルに仕上がっている。
■リリース情報
2025.10.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Black Flame」
2025.12.03 ON SALE
SINGLE「Black Flame」
■関連リンク
TVアニメ『転生悪女の黒歴史』番組サイト
https://tenkuro-PR.com
KID PHENOMENON OFFICIAL SITE
https://www.kidphenomenon.jp/