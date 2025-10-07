TWICE、9人の絆に胸が熱くなるシーンカット公開 ドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』入場者プレゼント第1弾も発表
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、24日に公開される。それに先立って、シーンカットと入場者プレゼント第1弾が公開された。
【写真】スペシャル使用！撮りおろしのTWICE入場者プレゼント
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップの存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。さらに、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その勢いはとどまることを知らない。
なぜTWICEは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン・ONCEとの深い結びつきを丁寧に描き出す。6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据えるTWICEの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。
今回公開されたのは、黒で統一された衣装が、9人の凛としたたたずまいを際立たせるカット、メンバーそれぞれがカチンコを手に映画の始まりを告げるようなカットなど。また、メンバー9人の絆の深さが描かれる重要なシーンとして、前回のワールドツアーのロサンゼルス公演翌日に撮影された様子も公開された。メンバーがグループとして抱えていた不安や、これから描いていきたい未来について、笑顔や涙を見せながら率直に想いを打ち明けている。
家族のような存在として成長してきたTWICEが、ステージ上の華やかな姿とはまた違った、自然体で親密な素顔や、メンバー同士だからこそ交わされる深い対話の数々は、本作でしか見ることのできない貴重なもの。今回解禁された場面写真の数々は、TWICEの“これまで”と“これから”が詰まった感動の物語への期待を高めるものとなっている。
さらに、入場者プレゼント第1弾が「ビジュアルシート」に決定した。入場者プレゼントのために撮り下ろされた、初解禁セルフィー風カットを使用。メンバーそれぞれのナチュラルでキュートな表情を捉えている。メンバー一人ひとりのカットを切り離してコレクションカードとしても楽しめる特別な仕様になっている。入場者プレゼント第1弾は、24日の公開初日より数量限定で配布予定。
