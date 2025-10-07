「日経225ミニ」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万298枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万298枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10298( 10298)
ソシエテジェネラル証券 4124( 4124)
SBI証券 5345( 2543)
楽天証券 4112( 1350)
松井証券 803( 803)
三菱UFJeスマート 660( 576)
マネックス証券 370( 370)
日産証券 261( 261)
フィリップ証券 113( 113)
バークレイズ証券 73( 73)
インタラクティブ証券 57( 57)
岩井コスモ証券 12( 12)
ドイツ証券 6( 6)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 473( 473)
ソシエテジェネラル証券 472( 472)
三菱UFJeスマート 278( 246)
SBI証券 484( 218)
楽天証券 457( 197)
ドイツ証券 137( 137)
松井証券 122( 122)
マネックス証券 85( 85)
フィリップ証券 82( 82)
JPモルガン証券 14( 14)
インタラクティブ証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 184520( 184520)
ソシエテジェネラル証券 105110( 105110)
SBI証券 117265( 49185)
松井証券 25574( 25574)
バークレイズ証券 21352( 21352)
楽天証券 47048( 21074)
日産証券 12570( 12570)
サスケハナ・ホンコン 11532( 11532)
マネックス証券 5496( 5496)
三菱UFJeスマート 10267( 5443)
ビーオブエー証券 3785( 3785)
ゴールドマン証券 3474( 3434)
JPモルガン証券 3417( 3417)
BNPパリバ証券 2663( 2663)
ドイツ証券 2321( 2321)
フィリップ証券 1740( 1740)
モルガンMUFG証券 1660( 1660)
インタラクティブ証券 1518( 1518)
大和証券 878( 878)
みずほ証券 647( 647)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース