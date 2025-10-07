バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するペルージャは7日と8日、東京都・有明アリーナで国際親善試合を行い髙橋藍を擁する昨季SVリーグ覇者のサントリーと対戦する。

ペルージャは今年5月に欧州チャンピオンズリーグ（CL）で初優勝を収めたイタリア・セリエAの名門チーム。欧州王者と日本王者、そして日本バレーボール界の2大エースが直接対決する“ドリームマッチ”に注目が集まっている。



■初の直接対決に注目

日本代表の“Wエース”が7日と8日に激突する。

男子日本代表キャプテンの石川は6日、世界バレーで連覇したイタリア代表キャプテンでセッターのシモーネ・ジャネッリとCLの優勝トロフィーを携え笑顔で来日。同日には両チームによる前日練習が行われた。

髙橋もサントリー入団前までイタリアでプレーしていたものの、けがなどでタイミングが合わず直接対決は今回が初となる。

髙橋は加入2季目でサントリーのキャプテンに就任。2日に行われた公開ノア済みリーグ開幕イベントではファンの前で「2連覇する」と意気込みを語っていた。

日本のバレーボール界が誇る“Wエース”が躍動するか。また、日本王者が世界トップレベルの選手が集まる欧州王者を相手にどのような試合を見せるのか。まずは7日の第1戦に注目だ。

■試合情報

サントリーvs.ペルージャ

試合開始：日本時間 10月7日（火）19時00分

ライブ＆見逃し配信：TVer、FOD

テレビ放送情報：フジテレビ系列（18:50～）