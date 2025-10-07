「日経225ミニ」手口情報（7日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限5万341枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5万341枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 50341( 26391)
ソシエテジェネラル証券 23052( 19302)
JPモルガン証券 16150( 4400)
SBI証券 5802( 2860)
三菱UFJeスマート 1795( 1713)
楽天証券 3319( 1421)
SMBC日興証券 1581( 1341)
松井証券 836( 836)
ビーオブエー証券 3160( 660)
UBS証券 3210( 610)
東海東京証券 500( 500)
インタラクティブ証券 324( 324)
みずほ証券 1300( 300)
フィリップ証券 246( 246)
マネックス証券 238( 238)
日産証券 168( 168)
安藤証券 129( 129)
バークレイズ証券 2543( 43)
山和証券 40( 40)
光世証券 30( 30)
シティグループ証券 8100( 0)
大和証券 8000( 0)
モルガンMUFG証券 4750( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 736( 736)
ソシエテジェネラル証券 600( 600)
SBI証券 645( 287)
楽天証券 628( 278)
マネックス証券 179( 179)
三菱UFJeスマート 194( 166)
フィリップ証券 111( 111)
松井証券 37( 37)
インタラクティブ証券 26( 26)
ドイツ証券 24( 24)
日産証券 14( 14)
立花証券 5( 5)
光世証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 271183( 271183)
ソシエテジェネラル証券 212679( 212679)
SBI証券 102002( 48575)
バークレイズ証券 34943( 34943)
サスケハナ・ホンコン 30362( 30362)
松井証券 28560( 28560)
楽天証券 49433( 26355)
日産証券 17275( 17275)
JPモルガン証券 15320( 15320)
BNPパリバ証券 10064( 10064)
モルガンMUFG証券 9999( 9999)
三菱UFJeスマート 14682( 9210)
ゴールドマン証券 6478( 6416)
野村証券 6004( 5922)
マネックス証券 4954( 4954)
ビーオブエー証券 4872( 4872)
広田証券 3274( 3274)
フィリップ証券 2810( 2810)
みずほ証券 2638( 2629)
ドイツ証券 2209( 2209)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース