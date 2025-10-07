Ado、ワールドツアーを振り返るJ-WAVE特番オンエア決定 新曲「MAGIC」フル尺で初解禁も
歌い手・Adoの世界ツアーの軌跡をたどる特別番組『J-WAVE SPECIAL Marubeni The World is Not Enough』が、J-WAVEで放送されることが決定した。放送日は10月13日。ナビゲーターはサッシャが務める。
【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様
番組では、今年開催されたAdoの2度目の世界ツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』を、ドキュメント形式で振り返る。ツアー各地の現地音源やファンの声、Ado本人のインタビューなどを通して、声だけで世界と対峙するアーティスト・Adoの姿に迫る内容となっている。ワールドツアーの最終章となった日本でのドームツアーを含め、90分にわたってその全貌を描き出す。
さらに番組内では、Adoの新曲「MAGIC」のフルバージョンを初解禁。作詞、作曲、編曲を担当したのは、今回がAdoとの初タッグとなるボカロPのツミキ。話題性と期待が高まる中、楽曲の全貌が明らかとなる初の放送となる。
