「TOPIX先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万5002枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5002枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15002( 15002)
ソシエテジェネラル証券 8812( 8812)
ゴールドマン証券 6737( 4531)
バークレイズ証券 3299( 3299)
モルガンMUFG証券 2195( 2195)
ビーオブエー証券 2032( 2032)
JPモルガン証券 1363( 1363)
UBS証券 1552( 952)
サスケハナ・ホンコン 652( 652)
日産証券 373( 373)
シティグループ証券 293( 293)
SBI証券 308( 272)
ドイツ証券 142( 142)
三菱UFJeスマート 109( 109)
インタラクティブ証券 76( 76)
BNPパリバ証券 47( 47)
HSBC証券 44( 44)
野村証券 41( 41)
みずほ証券 25( 25)
フィリップ証券 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース