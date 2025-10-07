「TOPIX先物」手口情報（7日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限2万9710枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万9710枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 29710( 27970)
ABNクリアリン証券 27957( 27252)
JPモルガン証券 8309( 6989)
バークレイズ証券 6383( 6283)
モルガンMUFG証券 6277( 4498)
ゴールドマン証券 7881( 4342)
シティグループ証券 6187( 3700)
サスケハナ・ホンコン 3254( 3254)
ビーオブエー証券 3735( 1575)
野村証券 1963( 1467)
大和証券 1764( 1430)
ドイツ証券 818( 818)
みずほ証券 4096( 762)
日産証券 642( 642)
UBS証券 970( 561)
インタラクティブ証券 534( 534)
BNPパリバ証券 3266( 492)
広田証券 340( 340)
SMBC日興証券 461( 332)
SBI証券 230( 214)
三菱UFJ証券 1810( 0)
三菱UFJeスマート 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
