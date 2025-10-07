「日経225先物」手口情報（7日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万131枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万131枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30131( 25530)
ソシエテジェネラル証券 26896( 25426)
サスケハナ・ホンコン 5792( 5792)
モルガンMUFG証券 6895( 4185)
JPモルガン証券 6512( 3865)
野村証券 7607( 3216)
バークレイズ証券 3386( 2987)
ゴールドマン証券 7803( 2719)
大和証券 3971( 1637)
みずほ証券 2915( 1624)
松井証券 1621( 1621)
日産証券 1472( 1472)
SBI証券 3536( 1299)
ビーオブエー証券 2210( 848)
楽天証券 958( 750)
BNPパリバ証券 2217( 700)
インタラクティブ証券 651( 651)
ドイツ証券 651( 569)
三菱UFJ証券 1539( 481)
三菱UFJeスマート 611( 457)
シティグループ証券 853( 0)
UBS証券 624( 0)
SMBC日興証券 321( 0)
岡三証券 89( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 539( 439)
SBI証券 98( 78)
ABNクリアリン証券 175( 75)
松井証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 18( 18)
日産証券 17( 17)
楽天証券 18( 16)
JPモルガン証券 11( 11)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース